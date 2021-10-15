США в ноябре проведут новое испытание высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM

Армия США в ноябре проведет очередное, третье в этом году испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), следует из данных компании-разработчика Lockheed Martin.
Оно будет проведено на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Точная дата не указывается. Планируется, что будет предпринят запуск сразу двух ракет.
По сообщению Lockheed Martin, последний, второй испытательный тест был осуществлен в минувшие сутки. Запуск был произведен с базы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния).
"Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты и второй из трех в текущем году", - говорилось в сообщении. Пуск ракеты был выполнен из реактивной системы залпового огня на колесном шасси High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Каждая установка может нести четыре таких ракеты.
По данным компании, ракета выполнила "самый дальний полет с момента начала испытаний, превысив максимальный порог". Конкретную дальность компания не раскрывает. Ранее Lockheed Martin сообщала, что в ходе теста ракета должна пролететь на дальность 499 км. По данным источников в военно-промышленном комплексе, ракета пролетела более 500 км над Тихим океаном. В ходе предыдущих пусков дальность полета составляла только 300-400 км.
Пентагон планирует в перспективе увеличить дальность действия системы до 1,8 тыс. км. Ожидается, что первые 20 ракет PrSM поступят на вооружение Армии США в 2023 году. Всего в рамках программы Пентагон планирует закупить 2,4 тыс. таких ракет.
Программа Precision Strike Missile осуществляется Армией США с марта 2017 года. Первоначально дальность PrSM была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км. Однако после выхода США из Договора в 2019 году там начались работы по созданию наземной ракетной системы средней дальности.
С 10 ноября 2020 года 33 граждан Азербайджана погибли, подорвавшись на мине - Байрамов
Первый контейнерный блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» отправился из Турции в Восточный Зангезур
В Азербайджане нет армянских военнопленных, есть только диверсанты, заброшенные в Карабах после прекращения боевых действий - Алиев
СД Русснефти 25 октября изберёт президента компании
Переработка нефти на НПЗ Казахстана в январе-сентябре выросла на 11%
Нефть дорожает, цена Brent поднималась выше отметки в $85 за баррель впервые с октября 2018г
Неизвестный тяжело ранил ножом британского депутата - ТВ
COVID-19 привел в январе-сентябре к росту продаж фармпродукции в Азербайджане почти в 1,4 раза
Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии