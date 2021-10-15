США в ноябре проведут новое испытание высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM

Армия США в ноябре проведет очередное, третье в этом году испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), следует из данных компании-разработчика Lockheed Martin.

Оно будет проведено на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Точная дата не указывается. Планируется, что будет предпринят запуск сразу двух ракет.

По сообщению Lockheed Martin, последний, второй испытательный тест был осуществлен в минувшие сутки. Запуск был произведен с базы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния).

"Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты и второй из трех в текущем году", - говорилось в сообщении. Пуск ракеты был выполнен из реактивной системы залпового огня на колесном шасси High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Каждая установка может нести четыре таких ракеты.

По данным компании, ракета выполнила "самый дальний полет с момента начала испытаний, превысив максимальный порог". Конкретную дальность компания не раскрывает. Ранее Lockheed Martin сообщала, что в ходе теста ракета должна пролететь на дальность 499 км. По данным источников в военно-промышленном комплексе, ракета пролетела более 500 км над Тихим океаном. В ходе предыдущих пусков дальность полета составляла только 300-400 км.

Пентагон планирует в перспективе увеличить дальность действия системы до 1,8 тыс. км. Ожидается, что первые 20 ракет PrSM поступят на вооружение Армии США в 2023 году. Всего в рамках программы Пентагон планирует закупить 2,4 тыс. таких ракет.

Программа Precision Strike Missile осуществляется Армией США с марта 2017 года. Первоначально дальность PrSM была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км. Однако после выхода США из Договора в 2019 году там начались работы по созданию наземной ракетной системы средней дальности.