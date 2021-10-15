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ТЭК 15.10.2021 19:17

Минэкономики ФРГ выработает свое заключение по сертификации "Северного потока 2"

Минэкономики ФРГ подготовит собственное заключение по сертификации "Северного потока 2", заявил глава министерства Петер Альтмайер.

"У нас есть время до начала следующей или конца будущей недели, не могу сейчас сказать точнее... К этому времени специалистами министерства будет выработано заключение", - сказал Альтмайер в пятницу журналистам в Берлине.

"Мне важно, чтобы процесс сертификации проходил корректно по правилам и в соответствии с действующими предписаниями", - уточнил министр.

Альтмайер сообщил, что сотрудники Минэкономики ФРГ попросили соседние с Германией страны также выдать свои заключения и рекомендации.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СЕВПОТОК, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]