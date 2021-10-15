Акционеры Unibank в ноябре обсудят изменение в составе правления

Азербайджанский ОАО «Unibank» созвал на 17 ноября 2021 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«На заседании планируется обсудить изменение в составе правления банка», - подчеркнули в банке.

Заседание пройдет в онлайн формате.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов – 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

Х.Насирзаде