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Финансы 15.10.2021 15:22

Акционеры Unibank в ноябре обсудят изменение в составе правления

Азербайджанский ОАО «Unibank» созвал на 17 ноября 2021 года внеочередное общее собрание акционеров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«На заседании планируется обсудить изменение в составе правления банка», - подчеркнули в банке.

Заседание пройдет в онлайн формате.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов – 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: UNIBANK, АКЦИОНЕРЫ, ПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]