Литва не видит проблем в связи с принятием Латвией и Эстонией новой методики энерготорговли с РФ

Литва не усматривает новых рисков в вопросе бойкотирования электроэнергии с Белорусской АЭС в связи с тем, что Латвия и Эстония на этой неделе начали применять новую двухстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией.

"Мы в своей методике еще ранее оценили такой возможный шаг, здесь нет проблемы, ну по крайней мере мы ее не видим, что они (Латвия и Эстония - ИФ) могут торговать произведенной в Беларуси электроэнергией в более крупных размерах, чем это позволяют их технические возможности, именно на перемычке между Латвией и Россией", - заявил BNS председатель Государственной службы регулирования энергетики Литвы Ренатас Поцюс.

По его словам, для Литвы важнее всего, чтобы Латвия, торгуя электроэнергией с Россией, использовала только собственные пропускные мощности с этой страной, а мощности литовско-белорусской перемычки при этом не использовались.

Как сообщалось ранее, вступившая в силу с 12 октября новая методика Латвии и Эстонии гарантируют непрерывность торговли электроэнергией с Россией. Новая методика, в частности, предусматривает, что мощности межсетевых соединений между Эстонией-Латвией и Латвией-Литвой не зависят от расчета мощности соединений с Россией.

Литва, стремящаяся заблокировать поставки электроэнергии с Белорусской АЭС на свой рынок, долгое время не могла договориться с Латвией и Эстонией о методике торговли электроэнергией с третьими странами (в том числе с Россией). Изначально предполагалось, что все три прибалтийские государства будут придерживаться единой методики торговли, однако предложенные Литвой условия не устроили ее соседей. По данным источников BNS, самой недовольной новыми правилами Литвы была Эстония, хотя она напрямую не торгует электроэнергией с Россией. Эстонская сторона считает, что Литва своими правилами ограничивает возможности энерготорговли с РФ.

В Вильнюсе заявляли, что пока не будет достигнуто новое соглашение Литвы, Латвии и Эстонии о торговле электроэнергией с третьими странами, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии с ноября прошлого года, когда Белорусская АЭС начала производить электроэнергию. А с 15 сентября этого года литовский сетевой оператор Litgrid ограничил максимальную пропускную способность трансграничных ЛЭП на литовско-белорусском направлении.

Холдинг "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на прошлой неделе отмечал, что Литва по-прежнему не сняла ограничения на поставки электроэнергии из России, несмотря на протесты Латвии и Эстонии. Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Таким образом, страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что, по мнению "Интер РАО", смягчило бы для них последствия резкого роста цен на электроэнергию на европейском рынке.