Талибы теряют способность бороться с терроризмом, это вызов безопасности в том числе и России - МИД РФ

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" утрачивает способность бороться с другими террористическими группировками на фоне нехватки финансов, заявил в пятницу директор третьего департамента СНГ Александр Стерник.

"Из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных", - сказал Стерник на Конвенте РАМИ.

Он отметил, что "ответственность за них берет террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), десятки ее боевиков были выпущены из тюрем за последние месяцы", и другие группировки.

"Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана, так называемая провинция Хорасан "Исламского государства" охватывает не только всю Центральную Азию, но и регионы России вплоть до нашего Поволжья", - пояснил дипломат.

"Следовательно, это вызов безопасности всем нам вместе", - заявил Стерник.