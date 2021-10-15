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Дальнее зарубежье 15.10.2021 18:39

Талибы теряют способность бороться с терроризмом, это вызов безопасности в том числе и России - МИД РФ

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" утрачивает способность бороться с другими террористическими группировками на фоне нехватки финансов, заявил в пятницу директор третьего департамента СНГ Александр Стерник.

"Из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных", - сказал Стерник на Конвенте РАМИ.

Он отметил, что "ответственность за них берет террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), десятки ее боевиков были выпущены из тюрем за последние месяцы", и другие группировки.

"Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана, так называемая провинция Хорасан "Исламского государства" охватывает не только всю Центральную Азию, но и регионы России вплоть до нашего Поволжья", - пояснил дипломат.

"Следовательно, это вызов безопасности всем нам вместе", - заявил Стерник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]