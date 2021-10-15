Талибы теряют способность бороться с терроризмом, это вызов безопасности в том числе и России - МИД РФ

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" утрачивает способность бороться с другими террористическими группировками на фоне нехватки финансов, заявил в пятницу директор третьего департамента СНГ Александр Стерник.
"Из-за безденежья талибы начинают утрачивать антитеррористический потенциал, о чем говорит серия терактов по стране, достаточно резонансных, болезненных", - сказал Стерник на Конвенте РАМИ.
Он отметил, что "ответственность за них берет террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), десятки ее боевиков были выпущены из тюрем за последние месяцы", и другие группировки.
"Повестка дня этих радикальных экстремистских организаций выходит далеко за пределы Афганистана, так называемая провинция Хорасан "Исламского государства" охватывает не только всю Центральную Азию, но и регионы России вплоть до нашего Поволжья", - пояснил дипломат.
"Следовательно, это вызов безопасности всем нам вместе", - заявил Стерник.
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