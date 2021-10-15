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СНГ 15.10.2021 15:50

Узбекистан предложил ускорить внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в пятницу приветствовал принятие совместного заявления стран Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции и выступил за ускорение внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов.

"Выступаем за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах Содружества", - сказал Мирзиеев, выступая в формате видеоконференцсвязи на саммите глав государств СНГ.

Президент Узбекистана отметил, что приветствует принятие совместного заявления стран СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.

"Практическим шагом, на наш взгляд, должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наших государств", - отметил Мирзиеев.

По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 млн в России.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, МИГРАНТЫ-НАБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]