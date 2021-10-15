Узбекистан предложил ускорить внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в пятницу приветствовал принятие совместного заявления стран Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции и выступил за ускорение внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов.
"Выступаем за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах Содружества", - сказал Мирзиеев, выступая в формате видеоконференцсвязи на саммите глав государств СНГ.
Президент Узбекистана отметил, что приветствует принятие совместного заявления стран СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.
"Практическим шагом, на наш взгляд, должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наших государств", - отметил Мирзиеев.
По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 млн в России.
В Азербайджане нет армянских военнопленных, есть только диверсанты, заброшенные в Карабах после прекращения боевых действий - Алиев
РМК является гарантом режима перемирия в Карабахе - Путин
Азербайджанские военные пресекли попытку провокации армянских НВФ в Карабахе
ASB за 9 месяцев сократил активы на 4,9%, прибыль – в 3 раза
Азербайджан в топ-10 стран, из которых осуществлялись денежные переводы в Грузию в январе-сентябре
ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть" договорились развивать технологии повышения нефтеотдачи
COVID-19 привел в январе-сентябре к росту продаж фармпродукции в Азербайджане почти в 1,4 раза
Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ
В Азербайджане существенный рост новых случаев COVID-19, 14 человек скончались
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии