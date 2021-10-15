Узбекистан предложил ускорить внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств-участников СНГ в пятницу приветствовал принятие совместного заявления стран Содружества о развитии сотрудничества в сфере миграции и выступил за ускорение внедрение механизма организованного набора трудовых мигрантов.

"Выступаем за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах Содружества", - сказал Мирзиеев, выступая в формате видеоконференцсвязи на саммите глав государств СНГ.

Президент Узбекистана отметил, что приветствует принятие совместного заявления стран СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.

"Практическим шагом, на наш взгляд, должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наших государств", - отметил Мирзиеев.

По официальным данным, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 млн в России.