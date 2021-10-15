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Бизнес и законодательство 15.10.2021 16:00

Азербайджан и Пакистан определят 20 товаров для преференциальной торговли

Азербайджан и Пакистан готовят документ, который позволит осуществлять экспортно-импортные отношения на льготной основе по 20 наименованиям продукции, заявил президент Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хуррем Бхатти.

С таким заявлением Бхатти выступил в пятницу в ходе встречи в Баку с главой Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) Мамедом Мусаевым.

Бхатти также обратился к ASK представить свои предложения по наименованиям товаров, которые могут быть включены в данный перечень.

В ходе встречи также между ASK и Палатой экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан подписан меморандум, сообщает конфедерация.

Документ предусматривает оказание поддержки развитию экономического сотрудничества между двумя странами, определения сфер экономики для совместной деятельности, определения проектов и др.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ТОРГОВЛЯ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]