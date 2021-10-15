Азербайджан и Пакистан определят 20 товаров для преференциальной торговли

Азербайджан и Пакистан готовят документ, который позволит осуществлять экспортно-импортные отношения на льготной основе по 20 наименованиям продукции, заявил президент Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хуррем Бхатти.

С таким заявлением Бхатти выступил в пятницу в ходе встречи в Баку с главой Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) Мамедом Мусаевым.

Бхатти также обратился к ASK представить свои предложения по наименованиям товаров, которые могут быть включены в данный перечень.

В ходе встречи также между ASK и Палатой экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан подписан меморандум, сообщает конфедерация.

Документ предусматривает оказание поддержки развитию экономического сотрудничества между двумя странами, определения сфер экономики для совместной деятельности, определения проектов и др.

Б.Рустамбеков