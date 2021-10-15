ASB за 9 месяцев сократил активы на 4,9%, прибыль – в 3 раза

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 сентября 2021 года составляют 866,646 млн манатов, что на 4,9% меньше показателя на конец 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 481,8 млн манатов (рост на 8,5%).
Кредитный портфель банка на конец сентября равен 226,744 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2020 года на 28,5% - ИФ).
Обязательства банка на 30 сентября 2021 года составляют 760,239 млн манатов (спад на 5,8%).
Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 592,187 млн манатов (спад на 7,5%).
Капитал банка на 30 сентября 2021 года равен 106 млн 406,58 тыс. манатов (рост на 2,2%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль ASB по итогам деятельности третьего квартала составила 1 млн 716,54 тыс. манатов (спад в 3 раза по сравнению с показателем 9 месяцев 2020 года -ИФ).
ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году и входит в топ-10 банков страны по величине активов.
Х.Насирзаде
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