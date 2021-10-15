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Финансы 15.10.2021 16:25

ASB за 9 месяцев сократил активы на 4,9%, прибыль – в 3 раза

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 сентября 2021 года составляют 866,646 млн манатов, что на 4,9% меньше показателя на конец 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 481,8 млн манатов (рост на 8,5%).

Кредитный портфель банка на конец сентября равен 226,744 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2020 года на 28,5% - ИФ).

Обязательства банка на 30 сентября 2021 года составляют 760,239 млн манатов (спад на 5,8%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 592,187 млн манатов (спад на 7,5%).

Капитал банка на 30 сентября 2021 года равен 106 млн 406,58 тыс. манатов (рост на 2,2%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности третьего квартала составила 1 млн 716,54 тыс. манатов (спад в 3 раза по сравнению с показателем 9 месяцев 2020 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году и входит в топ-10 банков страны по величине активов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ASB, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]