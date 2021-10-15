Эксперты ждут дальнейшего роста расходов нефтепроизводителей в США

Затраты на добычу сланцевой нефти в США растут на фоне проблем со стороны предложения и дефицита рабочей силы, что удерживает цены на нефть на высоком уровне, пишет Financial Times.

Рост расходов в нефтяном секторе, вероятно, составит 10-15% в следующем году, темпы будут значительно выше по сравнению с другими ценовыми индикаторами, прогнозирует руководитель отдела исследований сланцевой нефти Rystad Energy Артем Абрамов.

Последствия подобной ситуации могут начать ощущаться на мировых нефтяных рынках. Эксперты рейтингового агентства Moody`s повысили прогноз в отношении цен на нефть на ближайшие два года на $5 за баррель, до $50-70 за баррель, отметив, что "затраты на производство начали расти параллельно со спросом на нефть и экономикой в целом".

Цены на нефть находятся вблизи семилетних максимумов, при этом цена WTI поднялась выше $80 за баррель на фоне восстановления рынков после локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.

По мнению Абрамова, текущих цен на нефть достаточно для того, чтобы разработка новых нефтяных скважин оказалась прибыльной, несмотря на растущие затраты. Аналитики ожидают, что добыча нефти в США будет расти примерно на 800 тыс. баррелей в сутки в течение 2022 года, что существенно выше, чем в текущем году.

Число буровых установок в США устойчиво увеличилось до 533, практически вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Между тем на фоне развития отрасли компании сталкиваются с проблемами нехватки рабочей силы, ростом расходов и стоимости нефти, при которой производители могут выйти на безубыточный уровень.

Данные исследования Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, в котором приняли участие более 100 нефтегазовых и нефтесервисных компаний, свидетельствуют, что фирмам непросто найти новых работников и решить вопрос с задержкой и ростом стоимости поставок оборудования и материалов.

Более половины опрошенных нефтесервисных компаний отметили трудности с подбором персонала на фоне недостаточной квалификации потенциальных сотрудников или слишком высоких зарплатных ожиданий.