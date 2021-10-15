Казахстан выиграл в суде Парижа спор с турецким подрядчиком на $16 млн по контракту на реконструкцию дороги

Суд Парижа вынес решение в пользу Казахстана по иску турецкой дорожно-строительной компании Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S., связанному с расторжением контракта на строительство и реконструкцию автодороги Актюбинск-Макат (является частью Транскаспийского транзитного коридора), сообщила пресс-служба министерства юстиции республики.

"12 октября текущего года парижский суд вынес решение в пользу Казахстана (. . .) Истец (Tasyapi Insaat - ИФ) требовал отменить ранее вынесенное арбитражное решение, согласно которому обязан заплатить Казахстану 6,7 млрд тенге ($15,7 млн по текущему курсу)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстану "удалось убедить французское правосудие в безосновательности выдвинутых требований".

Суд также обязал истца возместить понесенные Казахстаном судебные расходы в размере 30 тыс. евро.

Согласно пресс-релизу, предметом разбирательства во Франции являлся арбитражный спор между комитетом автомобильных дорог (КАД) Казахстана и компанией Tasyapi Insaat: КАД обвинялся в незаконном расторжении контракта на строительство и реконструкцию дороги Актюбинск-Макат.

Ранее, в декабре 2019 года, арбитражный трибунал Международного арбитражного центра в Сингапуре вынес решение в пользу Казахстана по иску Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S на $6,5 млн, поддержав встречный иск республики на сумму 6,7 млрд тенге.

По данным Минюста, разногласия возникли из-за условий контрактов, заключенных в августе 2017 года между КАД министерства индустрии и инфраструктурного развития и турецкой компанией на общую сумму около 18 млрд тенге.

"В ходе строительства автомобильной дороги Tasyapi Insaat недобросовестно выполняла условия заключенных контрактов из-за несвоевременной мобилизации дорожно-строительной техники. В качестве контрмер комитет намеревался отозвать банковские гарантии, впоследствии контракты были расторгнуты в целях обеспечения надлежащего завершения проекта", - сообщали в ведомстве.

Не согласившись с претензиями казахстанской стороны Tasyapi Insaat в декабре 2017 года подала исковое заявление в арбитраж о признании действий комитета незаконными ввиду отсутствия нарушения контрактных обязательств со своей компании. Компания требовала от Казахстана выплатить убытки в связи с расторжением контракта и возместить упущенную выгоду. "Однако доводы истца, подтверждающие размер денежной компенсации, были полностью опровергнуты заключениями экспертов республики по оценке иска в ввиду отсутствия у подрядчика надлежащих доказательств (счета-фактуры, утвержденные платежные сертификаты), а также документов, подтверждающих доставку материалов и оказание услуг на месте строительства", - заявляли в Минюсте.

Как сообщалось, дорога Актюбинск-Макат является частью Транскаспийского транзитного коридора Баку - Астрахань - Атырау - Актюбинск - Актау - граница Туркмении, который соединяет Казахстан с Азербайджаном и Европой на Западе, с Россией на севере, а также с Туркменией на юге.

Он также соединяет коридор 1b Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Актюбинске и коридор 6а в Макате, обеспечивая дальнейший доступ к Китаю и Юго-Восточной Азии.

На реконструкцию автодороги Актюбинск-Макат был привлечен кредит Азиатского банка развития на $240,3 млн на 18 лет, включая льготный период 5,5 года. Ставка вознаграждения - Libor +0,6%, комиссия за резервирование - 0,15% в год за неосвоенный остаток средств займа.

Общая сумма затрат оценивалась в $273,065 млн, в том числе софинансирование проекта из республиканского бюджета - $32,765 млн. Проект планировалось реализовать в 2017-2021 годах

Официальный курс на 15 октября - 425,77 тенге/$1.