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Инфраструктура и тендеры 15.10.2021 17:36

Минтруда направит 147 тыс. манатов для разработки новых стандартов в области охраны труда

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло ООО «Bureau De Qualite» к разработке новых стандартов в области охраны труда.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 147,557 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНТРУДА, СТАНДАРТЫ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]