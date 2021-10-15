Минтруда направит 147 тыс. манатов для разработки новых стандартов в области охраны труда

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана привлекло ООО «Bureau De Qualite» к разработке новых стандартов в области охраны труда.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 147,557 тыс. манатов.

Х.Насирзаде