НАК "Нафтогаз Украины" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.
"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и т.д... Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов", - сказал Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, компания также держит в уме и худший сценарий для страны: если заработает газопровод "Северный поток 2" и РФ надумает полностью прекратить физический транзит природного газа через ГТС Украины.
Витренко напомнил, что "Газпром" по-прежнему отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина-РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через ГТС Украины.
"Мы настаиваем, что европейские компании должны получить возможность покупать этот газ на российско-украинской границе. Тогда они сами смогут бронировать мощности украинской ГТС, что снижает риски прекращения транзита. Таким образом "Газпром" показал бы немецком регулятору, который рассматривает вопросы сертификации оператора "Северного потока 2", что Россия готова соблюдать европейское законодательство и воспринимает газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", - отметил глава НАК.
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