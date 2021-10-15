Российский корабль пресёк попытку эсминца США нарушить госграницу РФ в Японском море - Минобороны РФ

Корабль Тихоокеанского флота остановил попытку эсминца ВМС США пересечь госграницу РФ в Японском море, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, 15 октября около 17:00 по местному времени, эсминец "Chafee" (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", действуя в рамках международных правил мореплавания, после нескольких предупреждений в адрес иностранного корабля взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

"Эсминец УРО "Chafee", убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что экипаж российского БПК "Адмирал Трибуц" предупредил по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе из-за проведения учений с артиллерийскими стрельбами.

"После полученного предостережения эсминец "Chafee", вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - заявили в Минобороны РФ.

"Действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", в Японском море с 14 по 17 октября проходит российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021". ВМФ России представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британсого эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Россия не допустит провокаций, наподобие той, что совершил британский эсминец Defender, последует жесткая реакция, заявил 14 июля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил", - сказал он тогда в интервью "Российской газете".