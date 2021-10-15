Военному атташе США заявлено о непрофессиональных действиях американского эсминца на Дальнем Востоке - Минобороны РФ

Американский военный атташе в Москве в пятницу был вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем Chafee, который, по данным Минобороны РФ, попытался нарушить госграницу России в Японском море.
"Военному атташе указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца Chafee ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве РФ заявили, что атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен вечером в пятницу в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.
"Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - отмечается в сообщении.
В пятницу Минобороны РФ заявило, что большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку эсминца Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море, вытеснил его из российских территориальных вод.
По данным Минобороны, 15 октября Chafee, который несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам РФ и предпринял попытку пересечения государственной границы.
В ведомстве сообщили, что "Адмирал Трибуц", действуя в рамках международных правил мореплавания, после нескольких предупреждений в адрес иностранного корабля взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
"Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", - сказали в Минобороны.
Там отметили, что экипаж российского БПК "Адмирал Трибуц" предупредил по международному каналу связи о недопустимости подобных действий, а также уведомил эсминец США, что тот находится в закрытом для судоходства районе российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2021".
"После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого", - заявили в Минобороны РФ.
Как сообщал "Интерфакс", в Японском море с 14 по 17 октября проходит российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021". ВМФ России представлен боевыми кораблями и судами обеспечения ТОФ: большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.
23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).
Россия не допустит провокаций, наподобие той, что совершил британский эсминец Defender, последует жесткая реакция, заявил 14 июля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
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