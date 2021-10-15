С 10 ноября 2020 года 33 граждан Азербайджана погибли, подорвавшись на мине - Байрамов

С момента подписания трехстороннего заявления по Карабаху c 10 ноября 2020 года 167 граждан Азербайджана подорвались на мине, 33 из них погибли, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Шеснелем в пятницу.

"Байрамов рассказал о длившейся почти 30 лет армянской оккупации и ее тяжелых последствиях. Он отметил, что Армения вела целенаправленную политику по загрязнению азербайджанских территорий и рассказал об угрозе мин, представляющих опасность для жизни людей на освобожденных территориях".

Министр добавил, что после подписания трехстороннего заявления с 10 ноября 2020 года Армения вначале вовсе отрицала наличие у нее карт минных полей, а затем предоставила лишь малую часть карт, точность которых составила всего 25%.

"С момента подписания трехстороннего заявления по Карабаху с 10 ноября 2020 года 167 граждан Азербайджана подорвались на мине, 33 из них погибли, в том числе 2 журналиста", - отметил Байрамов.

Представители французской делегации в свою очередь выразили намерение комиссии сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей области.

"Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам", - сообщили в МИД.

Э.Шафиев