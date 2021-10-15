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Карабах 15.10.2021 21:12

Минобороны Азербайджана обещает пресекать любые военные провокации Армении

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию армянской стороны о якобы обстреле азербайджанскими военными приграничного армянского населенного пункта Араздаян.

"Распространенная армянской стороной безосновательная информация о якобы стрельбе подразделений азербайджанской армии в направлении поселка Араздаян не соответствует действительности и является ложью", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что, таким образом, армянская сторона старается подготовить почву для очередной провокации.

"Заявляем, что подразделения ВС Азербайджана будут решительно пресекать любую провокацию", - заявили в Минобороны.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]