Минобороны Азербайджана обещает пресекать любые военные провокации Армении

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию армянской стороны о якобы обстреле азербайджанскими военными приграничного армянского населенного пункта Араздаян.

"Распространенная армянской стороной безосновательная информация о якобы стрельбе подразделений азербайджанской армии в направлении поселка Араздаян не соответствует действительности и является ложью", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что, таким образом, армянская сторона старается подготовить почву для очередной провокации.

"Заявляем, что подразделения ВС Азербайджана будут решительно пресекать любую провокацию", - заявили в Минобороны.

Э.Шафиев