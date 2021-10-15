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Карабах 15.10.2021 21:27

Азербайджан призвал суд ООН отклонить запрос Армении

Азербайджан в пятницу, завершая второй день открытых слушаний в Международном суде ООН, призвал отклонить запрос Армении об обеспечительных мерах в рамках иска Еревана к Баку.

"Азербайджанская Республика убедительно просит суд отклонить запрос Республики Армения об обеспечительных мерах", - заявил представитель Азербайджана в суде после второго дня слушаний, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Он отметил, что требования армянской стороны - "неоправданные и неуместные в таких обстоятельствах".

Суд в четверг и в пятницу рассматривал вопрос об обеспечительных мерах по поданному Ереваном иску о расовой дискриминации Азербайджаном этнических армян.

В международном суде ООН в пятницу пообещали как можно быстрее принять решение по поводу запроса Армении об обеспечительных мерах в рамках иска против Азербайджана.

"Решение будет принято как можно быстрее", - сказала судья в конце слушаний. Она пояснила, что точную дату позже сообщат обеим сторонам.

Азербайджанская сторона накануне на суде заявила, что в иске Армения представила неточные данные, и что один из основных приоритетов государственной политики Баку - сохранение этнического и культурного разнообразия в обществе, продвижение культуры сосуществования на основании взаимного уважения и доверия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ООН, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]