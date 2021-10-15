Апелляционный суд оставил под домашним арестом отстраненного от должности генпрокурора Молдавии

Апелляционная палата Кишинева оставила под домашним арестом отстраненного от должности генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло. Такое решение судебная инстанция вынесла в пятницу по итогам заседания, которое длилась на протяжении шести часов.

Прокурор Виктор Фуртунэ, который ведет дело Стояногло, оспорил в Апелляционной палате решение суда первой инстанции о домашнем аресте отстраненного генпрокурора. Фуртунэ мотивировал тем, что Стояногло может оказать влияние на судей, а потому требовал 30 дней заключения в следственном изоляторе. Однако Апелляционная палата отклонила запрос прокурора, оставив в силе решение суда первой инстанции, вынесенное 8 октября - 30 дней под домашним арестом.

В течение дня у здания Апелляционной палаты проходила акция протеста сторонников Стояногло. Ее участники держали в руках плакаты с надписями: "Нет диктатуре!", "Хотим справедливого суда!", "Долой мафию!", "Долой хунту!", "Нет - политизированной юстиции!".

Как сообщалось, 6 октября Стояногло была отстранен от должности генпрокурора и задержан на 72 часа, после чего был переведен под домашний арест на 30 дней. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, ложных заявлениях, превышении полномочий, содействии организованной преступной группе.

Во время задержания Стояногло заявил журналистам, что "это месть президента Майи Санду". В свою очередь глава государства заявила, что она не причастна к этому и не вмешивается в работу прокуроров. Санду также потребовала от прокуроров больше ясности в расследовании уголовного дела Стояногло.