ООН призывает упростить процедуру воссоединения семьи для афганских беженцев

Вопреки опасениямполитические потрясения в Афганистане не привели к масштабной волне переселенцев, пытающихся перейти границу, сообщает сайт ООН.
Однако многие афганцы, получившие ранее убежище в третьих странах, не могут воссоединиться со своими близкими родственниками, заявила на брифинге в Женеве представительница Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.
Она призвала страны из соображений гуманности и учитывая сложную обстановку в приоритетном порядке предоставлять визы оставшимся в Афганистане членам семей беженцев.
"Принцип воссоединения семьи защищен международным правом и региональными обязательными к исполнению юридическими инструментами", - напомнила Манту.
В УВКБ опасаются, что для реализации своего права на воссоединение с семьей беженцам придется теперь преодолевать еще более многочисленные барьеры, чем раньше, а сам процесс может стать более дорогостоящим и длительным.
Некоторые страны недавно взяли на себя обязательства ускорить эти процедуры, однако в ООН отмечают, что этого недостаточно, и рекомендуют максимально упростить процесс, чтобы положить конец мытарствам беженцев, добивающихся визы для своих близких.
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