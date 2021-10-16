Делегация талибов отбыла в узбекский город Термез

Делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи отбыла в Узбекистан.
"В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности и другим вопросам", - сообщил в субботу утром в Twitterчлен делегации Инамулла Самангани.
По его словам, в узбекском городе Термез афганская делегация проведет переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым.
Ранее представитель узбекского правительства сообщил "Интерфаксу", что встреча официальных лиц Узбекистана и Афганистана, запланированная на пятницу в Термезе, переносится.
"Переговоры, запланированные с представителями новых властей Афганистана на 15 октября, переносятся на другие сроки", - сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил, когда состоится встреча сторон.
Накануне сообщалось, что в ходе узбекско-афганской встречи будут рассматриваться вопросы торгово-экономического характера.
7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром.
Сторонами была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время совместных переговоров в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".
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