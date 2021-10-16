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Дальнее зарубежье 16.10.2021 09:53

Делегация талибов отбыла в узбекский город Термез

Делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи отбыла в Узбекистан.

"В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности и другим вопросам", - сообщил в субботу утром в Twitterчлен делегации Инамулла Самангани.

По его словам, в узбекском городе Термез афганская делегация проведет переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым.

Ранее представитель узбекского правительства сообщил "Интерфаксу", что встреча официальных лиц Узбекистана и Афганистана, запланированная на пятницу в Термезе, переносится.

"Переговоры, запланированные с представителями новых властей Афганистана на 15 октября, переносятся на другие сроки", - сказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, когда состоится встреча сторон.

Накануне сообщалось, что в ходе узбекско-афганской встречи будут рассматриваться вопросы торгово-экономического характера.

7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром.

Сторонами была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время совместных переговоров в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]