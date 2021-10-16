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Здравоохранение 16.10.2021 10:03

На Украине зафиксировано около 13 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19 - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 тыс. 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели5 тыс. 874 человека, 277 скончались. За сутки вакцинировано 148 тыс. 438 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"148 тыс. 438 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 тыс. 580 человек, полностью иммунизированы - 68 тыс. 858 человек. Зафиксировано 12 тыс. 983 новых подтвержденных случаякоронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 105, медработников - 204). Также за минувшие сутки: госпитализированы 2 тыс. 859 человек,летальных случаев - 277,выздоровели- 5 тыс. 874 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 15 октября было зафиксировано 13 тыс. 624 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии на Украине заболели2 млн 623 тыс. 882 человека, выздоровели 2 млн 322 тыс. 456 человек, летальных случаев - 60 тыс. 414.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]