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Дальнее зарубежье 16.10.2021 10:15

Британские следователи назвали терактом убийство видного политика-консерватора

Британская полиция считает терроризмом совершенное в пятницу убийство депутата палаты общие Дэвида Эмесса, пишет The Guardian.

Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

В свою очередь, следователи сообщили, что, согласно первым поступившим данным, "не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом".

Политик-консерватор Дэвид Эмесс в пятницу получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]