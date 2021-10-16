Британские следователи назвали терактом убийство видного политика-консерватора

Британская полиция считает терроризмом совершенное в пятницу убийство депутата палаты общие Дэвида Эмесса, пишет The Guardian.
Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.
В свою очередь, следователи сообщили, что, согласно первым поступившим данным, "не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом".
Политик-консерватор Дэвид Эмесс в пятницу получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.
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