Три человека погибли при землетрясении на Бали

На индонезийском острове Бали произошло землетрясение, погибли трое человек,семеро получили ранения, сообщают в субботу западные СМИ.

Магнитуда землетрясения составила 4,8, очаг залегал на глубине 10 км к северо-востоку от города Банджар Ванасари, это далеко от главных туристических мест острова.

По информации официальных лиц, два человека погибли в своем доме в округе Бангли при оползне, который вызвало землетрясение, еще один -в портовом городе Карангасем.