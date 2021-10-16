Аэропорту Физули присвоен международный статус

Аэропорт Физули получил статус международного.
Соответствующее распоряжение подписал 15 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Документ о присвоении статуса подготовлен с учетом согласованных предложений министерств цифрового развития и транспорта, по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"Аэропорт, строительство которого завершено в Физулинском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов", - указывается в распоряжении.
Согласно документу, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать соответствующие международные организации о получении аэропортом международного статуса.
А.Салаева
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