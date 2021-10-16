Подразделения ПВО азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы на общевойсковом полигоне, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Основной целью боевых стрельб, которые осуществляются согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, является совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и повышение их боеспособности", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В ходе выполнения упражнений боевой состав выполняет нормативы по выведению ЗРК "ОСА" со стартовой позиции и подготовке к боевому применению.

Боевые расчеты ЗРК профессионально выполняют задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практическими выстрелами.

А.Салаева