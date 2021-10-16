Новак: Украина демонстрирует иждивенческий подход, будто им постоянно кто-то должен

Удивление вызывает позиция Украины в газовых отношениях с Россией, заявил вице-премьер РоссииАлександр Новак эфире телеканала "Россия 1" в программе"Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.
"Не только "спасибо" не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, Соединенные Штаты Америки должны. Иждивенческий чисто подход - вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда", - сказал вице-премьер.
"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление", - отметил Новак.
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