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ТЭК 16.10.2021 13:25

Новак: Украина демонстрирует иждивенческий подход, будто им постоянно кто-то должен

Удивление вызывает позиция Украины в газовых отношениях с Россией, заявил вице-премьер РоссииАлександр Новак эфире телеканала "Россия 1" в программе"Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.

"Не только "спасибо" не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, Соединенные Штаты Америки должны. Иждивенческий чисто подход - вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу, для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда", - сказал вице-премьер.

"Возникает вопрос, а почему вы не берете напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже. Ну, это вызывает удивление", - отметил Новак.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]