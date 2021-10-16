Ряд деятелей культуры Азербайджана удостоен почетных званий и наград

16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении группы деятелей культуры страны, говорится на официальном сайте главы государства.

В частности, ряду деятелей культуры присвоены почетные звания "Народный художник", "Заслуженный артист", "Заслуженный художник", "Заслуженный работник культуры". С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Другим распоряжением главы государства группа деятелей культуры удостоена ордена "Труд" 3-й степени и медали "Терегги". Список лиц, удостоенных наград, доступен по ссылке.

А.Салаева