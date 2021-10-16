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ТЭК 16.10.2021 15:08

В Азербайджане повышены тарифы на электроэнергию

16 октября на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана были внесены изменения в постановление "О регулировании внутригосударственных тарифов на электроэнергию", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ТС.

Согласно изменениям, новый оптовый тариф за электроэнергию для ОАО "Азерэнержи" составит 6,6 гяпика за 1 кВт/ч (ранее – 5,7 гяпика/1 кВт/ч).

Тариф для алюминиевой промышлености также увеличен: ночной – с 2,8 гяпика до 3,1 гяпика за 1 Вт/ч, дневной – с 5,8 до 6,4 гяпика за 1 кВт/ч.

Претерпела изменения и существующая дифференциация тарифов для категории "Население". Так, при уровне потребления электроэнергии до 200 кВт/ч (включая 200 кВт/ч) тариф составит 8 гяпиков за каждый кВт/ч, от 200 до 300 кВт/ч (включая 300 кВт/ч) – 9 гяпиков за 1 кВт/ч, свыше 300 кВт/ч – 13 гяпиков за 1 кВт/ч.

Ранее при объеме потребления до 300 кВт/ч тариф составлял 7 гяпиков за 1 кВт/ч, более 300 кВт/ч – 11 гяпиков за 1 кВт/ч.

Абоненты из категории "Не население", в частности, объекты торговли и услуг, за каждый 1 кВт/ч потребленной электроэнергии будут платить 11 гяпиков вместо 9, прочие объекты – 10 гяпиков вместо 9.

Изменения вступают в силу с 1 ноября 2021 года.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]