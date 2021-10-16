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ТЭК 16.10.2021 15:53

В Азербайджане увеличены тарифы на газ

16 октября на заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана было принято решение о пересмотре тарифов на газ, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ТС.

Согласно решению ТС, с 1 ноября 2021 года тариф на газ, приобретаемый у ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), составит 90 манатов за 1 тыс. кубометров против 75 манатов за 1 тыс. кубометров ранее, оптовый тариф (ПО "Азеригаз", ПО "Нахчывангаз") – 118 манатов (ранее – 110 манатов) за 1 тыс. кубометров.

Для категории "Население" при потреблении газа до 1200 кубометров (включая 1200 кубометров) тариф составит 0,12 маната за 1 кубометр против 0,1 маната за 1 кубометр ранее.

Стоимость 1 кубометра газа для населения при потреблении от 1200 до 2500 кубометров, а также свыше 2500 кубометров сохранена на прежнем уровне – 0,2 и 0,25 маната соответственно.

Из категории "Не население" объекты промышленности и сельского хозяйства с 1 ноября будут платить 220 манатов за каждую тысячу кубометров газа против 200 манатов ранее, ОАО "Азеристиликтеджхизад", котельные и пункты продажи сжатого газа (CNG), а также ОАО "Азерэнержи" – 165 манатов против 130 манатов за 1 тыс. кубометров.

Для других объектов тарифы остались неизменными.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]