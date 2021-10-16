Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы

Около двух тысяч граждан Грузии, пострадавших во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, проводят митинг у стен Руставской тюрьмы, в которой находится Саакашвили.
"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы. Он олицетворение фашизма, а фашизм в Грузии никогда не пройдет. Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист, политзаключенный при правлении Саакашвили Заза Давитая.
Участники акции в своих выступлениях рассказывают истории, как при "режиме Саакашвили" убивали их близких, пытали, отнимали имущество.
Среди требований митингующих - пожизненное заключение Саакашвили.
Ведущий митинга Тамаз Молашвили, брата которого Сулхана Молашвили, председателя Контрольной палаты, пытали в тюрьме при правлении Саакашвили, заявил о необходимости запрета партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент.
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