На юго-востоке Ирана произошло землетрясение

Иранское информационное агентство Fars News сообщает о землетрясении, произошедшем в юго-восточной провинции Керман.

"Землетрясение силой 5,1 балла на глубине 10 км потрясло территорию вокруг Язданшехра в Кермане", - говорится в сообщении в Twitter.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.