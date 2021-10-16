На юго-востоке Ирана произошло землетрясение

Иранское информационное агентство Fars News сообщает о землетрясении, произошедшем в юго-восточной провинции Керман.
"Землетрясение силой 5,1 балла на глубине 10 км потрясло территорию вокруг Язданшехра в Кермане", - говорится в сообщении в Twitter.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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