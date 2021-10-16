Правительство Азербайджана приступило к подготовке предложений по повышению зарплат, пенсий, пособий и прочих выплат в 2022 году

Правительство Азербайджана приступило к подготовке предложений по повышению заработных плат, пенсий и социальных пособий, стипендий и прочих социальных выплат в 2022 году, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Кабинете министров АР.

"Распоряжение президента Азербайджана "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" служит обеспечению защиты социального благосостояния граждан, в частности, уязвимых групп населения", - отметили в Кабмине.

16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения". Согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения для отражения в проекте госбюджета на 2022 год соответствующих мероприятий по повышению заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

"Правительство уже приступило к подготовке данных предложений", - сообщили в Кабмине.