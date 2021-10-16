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Социум 16.10.2021 16:16

Правительство Азербайджана приступило к подготовке предложений по повышению зарплат, пенсий, пособий и прочих выплат в 2022 году

Правительство Азербайджана приступило к подготовке предложений по повышению заработных плат, пенсий и социальных пособий, стипендий и прочих социальных выплат в 2022 году, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Кабинете министров АР.

"Распоряжение президента Азербайджана "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" служит обеспечению защиты социального благосостояния граждан, в частности, уязвимых групп населения", - отметили в Кабмине.

16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения". Согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения для отражения в проекте госбюджета на 2022 год соответствующих мероприятий по повышению заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

"Правительство уже приступило к подготовке данных предложений", - сообщили в Кабмине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]