В Азербайджане число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 500 тыс.

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 681 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 500,311 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 850 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 746.
От COVID-19 вылечились 477,639 тыс. человек (+675 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 15 тыс. 926 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 168 тестов на коронавирус против 11 тыс. 346 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 014,141 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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