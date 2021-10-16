В Азербайджане 41,5% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 4,2 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 16 октября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 954,189 тыс. человек, две дозы - 4 млн 214,781 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 9 млн 168,970 тыс.

Население Азербайджана на 1 августа 2021 года составляло 10 млн 142,392 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 16 октября полностью привито 41,5% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева