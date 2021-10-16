Лашет после поражения ХДС на выборах в Германии призвал сторонников сплотиться

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет после поражения партии на выборах призвал сторонников к единству, подобному тому, которое проявили их соперники, сообщает Associated Press.
"Социал-демократы показали, как можно вести единую избирательную кампанию, несмотря на контрасты", - сказал он, выступая на конференции молодежной организации партии в Мюнстере.
"Мы должны снова научиться этому достоинству единства, если мы хотим победить на выборах в будущем", - подчеркнул Лашет.
Также он добавил, что несет ответственность за провальное выступление партии на выборах.
"Я отвечаю за предвыборную кампанию, и никто другой", - сказал Лашет.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. СДПГ победила, получив 25,7% голосов. Союз партий ХДС и ХСС уступил СДПГ, получив 24,1% и потеряв 50 мест в бундестаге. Третьей пришла партия Зеленых с 14,8%, а СвДП получила 11,5% голосов. Оставшиеся голоса ушли партии "Альтернатива для Германии" (10,3%) и Левой партии (4,9%).
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