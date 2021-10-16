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Дальнее зарубежье 16.10.2021 17:10

Лашет после поражения ХДС на выборах в Германии призвал сторонников сплотиться

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет после поражения партии на выборах призвал сторонников к единству, подобному тому, которое проявили их соперники, сообщает Associated Press.

"Социал-демократы показали, как можно вести единую избирательную кампанию, несмотря на контрасты", - сказал он, выступая на конференции молодежной организации партии в Мюнстере.

"Мы должны снова научиться этому достоинству единства, если мы хотим победить на выборах в будущем", - подчеркнул Лашет.

Также он добавил, что несет ответственность за провальное выступление партии на выборах.

"Я отвечаю за предвыборную кампанию, и никто другой", - сказал Лашет.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. СДПГ победила, получив 25,7% голосов. Союз партий ХДС и ХСС уступил СДПГ, получив 24,1% и потеряв 50 мест в бундестаге. Третьей пришла партия Зеленых с 14,8%, а СвДП получила 11,5% голосов. Оставшиеся голоса ушли партии "Альтернатива для Германии" (10,3%) и Левой партии (4,9%).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]