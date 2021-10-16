Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

Узбекско-афганское торгово-экономическое взаимодействие, обеспечение безопасности границ и транспортно-коммуникационные проекты обсудили в ходе переговоров в субботу в Термезе (узбекский город на границе с Афганистаном) делегации Узбекистана и Афганистана, сообщил официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.

"В ходе состоявшихся встреч представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, обеспечения безопасности границ, сотрудничества в сфере энергетики, международных грузоперевозок и транзита", - написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.

По его данным, также состоялся обмен мнениями о развитии связей в сфере образования и гуманитарной области.

"Особое внимание было уделено вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередач "Сурхан - Пули-Хумри" и строительства железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар", - отметил Кабулжанов.

По итогам встречи достигнут ряд двусторонних договоренностей по обсужденным вопросам, добавил представитель МИД.

Делегацию Узбекистана на переговорах возглавил заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, афганская сторона была представлена исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Абдул Саламом Ханафи.

Договоренности о нынешней встрече были достигнуты 7 октября во время визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Кабул. Тогда были проведены переговоры с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром.