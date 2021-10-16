Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина совершит визит в Азербайджан.
О своем визите Коломина сообщил в Twitter.
"С нетерпением жду моей первой поездки на Кавказ на будущей неделе. В качестве новоназначенного спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии совершу визиты в Азербайджан, Грузию и Армению для определения путей расширения деятельности НАТО на Кавказе", - отметил он.
Коломина был назначен спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сентябре 2021 года, заменив на этом посту Джеймса Аппатурая.
А.Салаева
Предложения о внесении изменений в проект госбюджета-22 по повышению зарплат и пенсий будут представлены в Кабмин в кратчайшие сроки - Минфин
В Азербайджане увеличены тарифы на газ
Более 15 человек скончались после употребления спирта в Екатеринбурге
Помощник шерифа погиб, еще двое получили ранения в ходе стрельбы в Техасе
В Азербайджане 41,5% населения полностью привито от коронавируса
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган
США в ближайшие полтора года планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования
Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии