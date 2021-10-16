Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина совершит визит в Азербайджан.

О своем визите Коломина сообщил в Twitter.

"С нетерпением жду моей первой поездки на Кавказ на будущей неделе. В качестве новоназначенного спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии совершу визиты в Азербайджан, Грузию и Армению для определения путей расширения деятельности НАТО на Кавказе", - отметил он.

Коломина был назначен спецпредставителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сентябре 2021 года, заменив на этом посту Джеймса Аппатурая.

А.Салаева