Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что Анкара ожидает от Берлина сохранения и продолжения курса канцлера Германии Ангелы Меркель после смены правительства, сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого лидера по итогам переговоров.

По его данным, Эрдоган выразил надежду, что "новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией".

Меркель в субботу совершила прощальный визит в Турции в качестве канцлера Германии.

Согласно информации агентства, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане.

"Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в $50 млрд в год. Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии - общее достояние наших стран", - приводит агентство слова Эрдогана.

Со своей стороны Меркель заявила, что cвязи Германии и Турции всегда были основаны принципах взаимной выгоды. Она также выразила уверенность, что следующее федеральное правительство Германии сохранит этот курс.