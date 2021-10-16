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Происшествия 16.10.2021 19:12

Более 15 человек скончались после употребления спирта в Екатеринбурге

Более пятнадцати человек, по предварительным данным, скончались в Екатеринбурге за неделю после употребления спирта, сообщил "Интерфаксу" региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

"На сегодняшний день, по предварительным данным, известно о 16 случаях смертей в Екатеринбурге (в течение недели - ИФ). Все это жители микрорайона Чкаловский. Они умерли от употребления метилового спирта", - сказал Чукреев.

По его словам, скончавшиеся, по предварительным данным, приобретали спирт на розлив на одном из рынков, рядом с которым проживали.

"Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия, выявили там две точки, которые торговали спиртом, лица задержаны. Сотрудники Следственного комитета, насколько мне известно, уже возбудили уголовное дело по данному факту", - добавил он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]