Более 15 человек скончались после употребления спирта в Екатеринбурге

Более пятнадцати человек, по предварительным данным, скончались в Екатеринбурге за неделю после употребления спирта, сообщил "Интерфаксу" региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.
"На сегодняшний день, по предварительным данным, известно о 16 случаях смертей в Екатеринбурге (в течение недели - ИФ). Все это жители микрорайона Чкаловский. Они умерли от употребления метилового спирта", - сказал Чукреев.
По его словам, скончавшиеся, по предварительным данным, приобретали спирт на розлив на одном из рынков, рядом с которым проживали.
"Сотрудники полиции провели все необходимые мероприятия, выявили там две точки, которые торговали спиртом, лица задержаны. Сотрудники Следственного комитета, насколько мне известно, уже возбудили уголовное дело по данному факту", - добавил он.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.
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