Один человек погиб, четверо ранены при нападении пациента наркодиспансера в Якутии

Четыре человека пострадали, один погиб в результате нападения пациента на своих соседей по палате. Инцидент, по уточненным данным, произошел в наркологическом диспансере в Якутии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время ночной ссоры пациент наркодиспансера напал на соседей по палате с ножом, ранил четверых, один погиб", - сказал источник.

По его данным, нападавший задержан.

В свою очередь представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Надежда Дворецкая сообщила в субботу журналистам, что "следователи СУ СК по республике Саха (Якутия) выехали на место ЧП". "Все обстоятельства устанавливаются", - сказала Дворецкая.