Один человек погиб, четверо ранены при нападении пациента наркодиспансера в Якутии

Четыре человека пострадали, один погиб в результате нападения пациента на своих соседей по палате. Инцидент, по уточненным данным, произошел в наркологическом диспансере в Якутии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Во время ночной ссоры пациент наркодиспансера напал на соседей по палате с ножом, ранил четверых, один погиб", - сказал источник.
По его данным, нападавший задержан.
В свою очередь представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Надежда Дворецкая сообщила в субботу журналистам, что "следователи СУ СК по республике Саха (Якутия) выехали на место ЧП". "Все обстоятельства устанавливаются", - сказала Дворецкая.
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