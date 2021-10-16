В Киеве требуют освободить Саакашвили

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамиятребует немедленного освобождения арестованного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили.

"Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор, и продвигает очень много реформаторских идей и здесь, в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома" - говорится в видеообращении Арахамии, которое опубликовано в Telegram-канале Саакашвили в субботу вечером.

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.