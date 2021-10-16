18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге - Следственный комитет

СледственныйкомитетРоссии (СКР)расследует гибель 18 человек в Екатеринбурге от отравления метиловым спиртом в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил, что сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых - местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения.

"В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки". Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД", - добавил Горелых.

Ранее региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу", что в Екатеринбурге в течение недели скончались от употребления метилового спирта, по предварительным данным, 16 жителей Чкаловского района. Все они приобретали спирт на розлив на рынке, рядом с которым проживали.