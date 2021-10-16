18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге - Следственный комитет

СледственныйкомитетРоссии (СКР)расследует гибель 18 человек в Екатеринбурге от отравления метиловым спиртом в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - говорится в сообщении.
Дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил, что сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых - местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения.
"В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки". Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД", - добавил Горелых.
Ранее региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу", что в Екатеринбурге в течение недели скончались от употребления метилового спирта, по предварительным данным, 16 жителей Чкаловского района. Все они приобретали спирт на розлив на рынке, рядом с которым проживали.
Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан
Ряд деятелей культуры Азербайджана удостоен почетных званий и наград
Подразделения ПВО азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы
Предложения о внесении изменений в проект госбюджета-22 по повышению зарплат и пенсий будут представлены в Кабмин в кратчайшие сроки - Минфин
В Азербайджане увеличены тарифы на газ
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Первая новейшая стратегическая атомная подлодка класса Columbia обойдется США в $8,5 млрд
В Киеве требуют освободить Саакашвили
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии