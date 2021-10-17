Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Картина "Вызов" будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счёт действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.