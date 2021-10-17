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СНГ 17.10.2021 09:10

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" со съемочной группой успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18", на борту которого с Международной космической станции (МКС) вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Посадка состоялась в районе, расположенном в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Картина "Вызов" будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съёмки фильма осуществляются за счёт действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]