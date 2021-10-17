В Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих азербайджанской армии, окончивших курс "Горный коммандос", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
В церемонии приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.
Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.
В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.
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