В Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих азербайджанской армии, окончивших курс "Горный коммандос", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.

Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.