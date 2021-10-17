Российский истребитель сопроводил над акваторией Японского моря стратегический бомбардировщик США

Истребитель Вооруженных сил Россиибыл поднят в воздух для сопровождения над Японским морем американского военного самолета, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.
"17 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Центре.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.
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