Российский истребитель сопроводил над акваторией Японского моря стратегический бомбардировщик США

Истребитель Вооруженных сил Россиибыл поднят в воздух для сопровождения над Японским морем американского военного самолета, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

"17 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Центре.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.