Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.
Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".
По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".
"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.
Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая, отмечает издание.
По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.
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