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Дальнее зарубежье 17.10.2021 11:24

Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".

"Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.

Испытание подняло новые вопросы о том, почему США часто недооценивают модернизацию вооруженных сил Китая, отмечает издание.

По мнению экспертов, в случае полета гиперзвукового аппарата через Антарктиду Китай может нанести удар по США с южного направления, которое совершенно не прикрыто системой противоракетной обороны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]