Среди жертв отравления спиртом в Свердловской области России 12 мужчин и шесть женщин - СКР

Большая часть умерших в результате отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией в Свердловской области России скончались в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному - в Нижнем Тагиле и в Ревде", - пояснил Горелых.

По его данным, при вскрытии в крови умерших, по информации специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы, было обнаружено опасное вещество - метанол.

Горелых также уточнил, что двое задержанных - предприниматели, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга.

"Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории. Работу полицейских по установлению более точных и подробных обстоятельств гибели 18-ти уральцев взял на личный контроль начальник регионального главка МВД генерал Мешков", - сказал Горелых.

"Этот трагический случай в очередной раз продемонстрировал очевидную смертельную опасность приобретения алкоголя в сомнительных точках и у сомнительных личностей. Относительная дешевизна такой продукции, как видим, слишком дорого обходится", - подчеркнул Горелых.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь уточнила, среди 18 погибших - 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25 до 78 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным регионального координатора партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, среди умерших от употребления метилового спирта, предварительно, 16 жителей Чкаловского района Екатеринбурга. Все они скончались в течение недели. Спирт жертвы приобретали на розлив на рынке, рядом с которым проживали.

Полиция в Свердловской области уже задержала двоих подозреваемых местных жителей 43 и 54 лет, а также проверяет возможные места производства и сбыта суррогата.

Прокуратура после гибели 18 человек попросила полицию проверить все рыночные комплексы на наличие контрафактной алкогольной продукции.