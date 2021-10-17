Циклон на Сахалине унес жизни двух человек

Еще одна пострадавшая при обрушении кровли из-за сильного ветра в городе Александровск-Сахалинский скончалась от полученных травм, всего погибли два человека.
"Министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе", - написал губернатор Валерий Лимаренко в соцсетях.
Как сообщалось, часть кровли обрушилась из-за сильного ветра на людей в Александровск-Сахалинском. Один человек погиб сразу.
Кроме того, из-за циклона обесточены более десятка населенных пунктов Александровск-Сахалинского района.
По данным пресс-службы правительства региона, без света остались 13 населенных пунктов, в которых проживают 1 тыс. 853 человека. В общей сложности обесточено 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.
"Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные питаютсяот резервных источников, запас топлива на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе", - говорится в сообщении.
Порывы ветра, достигавшие 20 м/с, в Александровск-Сахалинском районе повредили кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Произошло падение 10 деревьев, восьми столбов линий электропередач.
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