В России новый антирекорд по числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 34,3 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 34 тыс. 303 случая, это новое максимальное значение за всю пандемию, скончались за сутки 997 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 34 тыс. 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 925 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число случаев заражения, выявленных в воскресенье, на 1 тыс. 095 больше, чем накануне, когда сообщалось о 33 тыс. 208 заболевших.
Подъем наблюдается практически во всех регионах, в Москве за сутки выявили 6 тыс. 740 заражений, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 323.
В воскресенье в Московской области выявлены максимальные за пандемию 2 тыс. 759 заболевших (2 тыс. 722 фиксировалось 28 июня). Также в пятерку регионов-"лидеров" по числу выявлений входят Самарская область - 896 случаев и Нижегородская область - 711.
За минувшие сутки в Россииподтверждено 997 летальных исходов от коронавируса, это меньше, чем накануне в субботу, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию - 1 тыс. 002 умерших.
Больше всего пациентов скончались в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 992 тыс. 687 случаев коронавирусной инфекции, 223 тыс. 312 умерших и 7 млн 000 тыс. 624 выписанных, в том числе 18 тыс. 717 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 206 в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 200,6 млн тестов на COVID-19, из них 659 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 647 тыс. 646 человек.
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