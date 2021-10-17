В Иране выбирают наилучший способ продолжения переговоров по СВПД - парламент

Тегеран в настоящий момент выбирает наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому, передает агентство ИРНА со ссылкой на представителя президиума парламента Незамоддина Мусави.
По его словам, Иран примет наилучшую модель для продолжения переговоров. Ее выберут посредством консультаций с иранской администрацией, парламентом, а также заинтересованными ведомствами. Такая модель, как отмечается, в любом случае будет соответствовать политике, сформулированной Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Мусави отметил, что для принятия способа ведения переговоров Ирану необходимо внимательно рассмотреть использовавшиеся ранее модели в этих консультациях.
США и ЕС неоднократно призывали Тегеран в скором времени вернуться за стол переговоров в Вене по иранскому атому. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что в случае, если Иран продолжит откладывать возобновление переговоров по СВПД, Вашингтон будет искать другие пути решения проблемы.
В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало развитие Ираном ядерной программы с обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США участвовали в консультациях опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня.
В настоящее время переговоры поставлены на паузу. Иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Раиси и формирования нового правительства.
На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран будет готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.
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